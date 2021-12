In Italia non serve, Meloni contro il vaccino obbligatorio

02 dicembre 2021 a

Vaccino obbligatorio o no? Anche di questo si è parlato durante la puntata di Porta a Porta del 2 dicembre. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non ha dubbi: in Italia il vaccino obbligatorio non è affatto necessario. Nel nostro Paese, infatti, la percentuale di vaccinati è alta e i dati epidemiologici non giustificano l'inasprimento delle misure anti-Covid. «Il principio della vaccinazione obbligatoria non lo condivido e non lo metterei perché non necessario in Italia, dove c’è una buona percentuale di vaccinati». Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, a Porta a porta.

Durante la trasmissione condotta da Vespa, si è parlato anche di politica europea e «Secondo me si può ricostruire un bipolarismo anche in Europa e il gruppo dei Conservatori europei, che ho l’onore di rappresentare, può essere fondamentale in questo discorso come trait d’union tra quella parte del Ppe che ormai si è stufata di andare a ricasco della sinistra e i partiti che stanno alla destra di Ecr, come Salvini». Quindi, aggiunge Giorgia Meloni, «non credo che un partito unico in Europa, come per L’ Italia, sia un valore aggiunto, perché le sfumature servono».

