Trovare subito tre miliardi, la ricetta Salvini contro il caro-bollette

27 novembre 2021 a

a

a

«Noi siamo contenti perché la Lega è entrata nel governo per combattere la pandemia e tagliare le tasse. Otto miliardi di tasse in meno per tutti è un successo della Lega e per l’Italia. Nessuno può metterlo in discussione. A noi piacerebbe intervenire anche sulle cartelle di Equitalia per rottamare le troppe cartelle che sono pronte a partire». Così il leader della Lega, Matteo Salvini al Tg1.

Il mea culpa di Salvini sul reddito di cittadinanza: "Sbagliato approvarlo"

«Sul Pnrr non è il momento della polemica, della divisione o dell’ideologia, sono soldi che vanno spesi bene e per spenderli bene occorre abbassare il costo delle bollette della luce, del gas, dell’energia per famiglie e imprese - ha aggiunto - La Lega chiede a Draghi di trovare altri 3 miliardi magari tagliando gli sprechi dei furbetto del reddito di cittadinanza. Così da tagliare le tasse per famiglie e imprese su bollette della luce e del gas».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.