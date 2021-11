Speranza e Lamorgese messi spalle al muro: Meloni e Salvini contro l'ultima presa in giro del governo sui clandestini

26 novembre 2021 a

Giorgia Meloni e Matteo Salvini si scagliano contro Roberto Speranza e Luciana Lamorgese per le contraddizioni nella gestione del Covid e in particolare del tema migranti legato alla variante sudafricana. "Blocchiamo gli arrivi dagli stati interessati” ha detto il ministro della Salute, che ha emanato un’ordinanza che vieta gli atterraggi dei voli da diversi stati dell’Africa del Sud, ma poche ore dopo dal Viminale sono stati autorizzati nuovi sbarchi di immigrati clandestini provenienti dall’Africa. “Voli bloccati per alcuni Stati africani e porti spalancati per gli immigrati irregolari: l’ennesima presa in giro del governo. Quando finirà questa presa in giro?” la presa di posizione della leader di Fratelli d’Italia, seguita a breve giro dal messaggio social del numero uno della Lega: “Allarme per la ‘variante africana’. Ma altri 461 in arrivo dall’Africa stanno per sbarcare. Secondo Speranza e Lamorgese non c’è problema??”.

