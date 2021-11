Giorgia Meloni ricorda a Roberto Speranza che non esiste solo il Covid: "Gli immigrati quando li fermi?"

26 novembre 2021 a

a

a

Giorgia Meloni coglie l'occasione e va subito all'attacco. Il ministro Speranza si vanta su Twitter di aver bloccato gli ingressi sul nostro territorio dai Paesi dove si sta diffondendo la nuova variante del Covid-19, ma la leader di Fratelli d'Italia gli ricorda che ci sono anche altri problemi urgenti da risolvere.

«Scusa, quindi nel dubbio fermerete anche l’immigrazione illegale, atteso che non potete sapere se chi si imbarca in Libia o in Tunisia è passato da quelle Nazioni... vero?» scrive su Twitter Giorgia Meloni, in risposta al tweet del ministro della Salute Roberto Speranza che aveva scritto: «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529. Nel frattempo massima precauzione».

