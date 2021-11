La variante sudafricana terrorizza l'Europa: individuato il primo caso in Belgio. Pfizer corre ai ripari

26 novembre 2021 a

La variante africana arriva in Europa. È stato riscontrato in Belgio il primo caso della nuova variante di Covid-19: a risultare positiva al test è stata una giovane donna che ha sviluppato i sintomi undici giorni dopo aver viaggiato in Egitto attraverso la Turchia. Non aveva alcun legame con il Sudafrica, né con nessun altro Paese del sud del continente africano. La paziente, scrivono i media belgi, aveva una carica virale elevata al momento della diagnosi. Non era vaccinata, né era stata infettata in passato. Il caso della nuova variante di coronavirus B.1.1.529 è stato ufficialmente confermato anche dal ministro della Sanità belga Frank Vandenbroucke.

Pfizer ha fatto sapere di essere in grado produrre un vaccino su misura della nuova variante in tre mesi, nel caso in cui emerga che tale mutazione sfugga ai vaccini e superi le difese dei soggetti già immunizzati.

Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) ha indetto oggi una riunione straordinaria. Olanda e Belgio dovrebbero decidere oggi nuove misure restrittive destinate a contenere il contagio, mentre il Regno Unito ha preso già provvedimenti, chiudendo i confini a sei paesi africani: oltre al Sud Africa, sono stati sospesi i voli dal Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Questi annunci arrivano mentre diversi paesi europei, tra cui Francia e Portogallo tra gli ultimi, stanno intensificando le loro misure per combattere il Covid-19 a causa di un'impennata dell'epidemia nel continente. Un contesto che alimenta i timori per un possibile rallentamento della crescita economica a fronte di una inflazione in aumento. L'incubo della variante Nu zavorra anche i prezzi del petrolio. I futures sul contratto WTI scambiato a New York scivolano del 3,5% circa a 75,66 dollari al barile, mentre il Brent fa -2,83% a 79,92 dollari. In calo anche la Borsa di mezzo mondo, dall'Asia fino agli Stati Uniti.

