Nessun green pass per i bambini, Costa sul via libera agli under 12

Nessun obbligo e nessun green pass per i bambini. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa fa chiarezza sulle modalità con cui si procederà a inoculare gli under 12. "Entro Natale partiremo col vaccino ai bambini - spiega Costa - Spero che almeno su questo non ci siano scontri tra le forze politiche. Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza di questa campagna. Coi genitori è necessario dialogare".

Poi il riferimento alle norme del super green pass. «Il diritto al lavoro è garantito a tutti. Ma la scelta era tra chiudere per una minoranza o tenere aperto il Paese e dare un riconoscimento ai 46 milioni di italiani che si sono vaccinati e hanno compreso l’importanza del vaccino. Per chi non si è ancora vaccinato c’è la possibilità di farlo». Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di "Agorà" su RaiTre.

