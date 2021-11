Mascherina obbligatoria all'aperto, ora Milano ha paura

24 novembre 2021 a

a

a

Il prefetto di Milano Renato Saccone ha inviato una lettera con un "invito" a tutti i sindaci della provincia di Milano al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, affinchè provvedano, anche emettendo delle ordinanze, a far indossare la mascherina all’aperto in luoghi particolarmente affollati, come per esempio, i mercatini di Natale.

La raccomandazione mira proprio a far sì che si resti in zona bianca scongiurando l’aumento dei contagi.

