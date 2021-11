Niente chiusure e secco no al green pass per i bambini: la linea di Matteo Salvini sul Covid

23 novembre 2021 a

Un netto e deciso no al green pass obbligatorio per i bambini al di sotto dei 12 anni. In giornata è andata in scena una videoconferenza tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e i governatori e secondo quanto emerge da fonti del Carroccio questo è il messaggio del segretario del partito di via Bellerio: “Siamo in perfetta sintonia coi governatori. I governatori della Lega sono uniti. Stiamo lavorando per evitare le chiusure, le paure, per evitare che ai bambini venga esteso l’utilizzo del green pass, perché sui bambini bisogna andare assolutamente cauti. Per garantire lavoro e salute”.

“No, l'obiettivo è semplicemente confrontarsi e parlare delle problematiche all'ordine del giorno”. Il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione di Eicma, Esposizione internazionale delle due ruote, alla Fiera di Milano-Rho, in risposta alla domanda se le videoconferenza tra Salvini e i governatori fosse stata convocata per trovare una linea comune nella lotta al Covid.

