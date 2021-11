App Immuni prorogata di 1 anno, il governo scopre il suo vero volto

24 novembre 2021 a

Il governo Draghi scopre il suo vero volto. Nel disegno di legge di bilancio di previsione per il 2022 presentato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, c'è il differimento del termine per l'utilizzo del sistema di allerta Covid 19. In altre parole l'App

Draghi, insomma, non è affatto ottimista come dice. Immuni è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Insomma qui non c'è proprio alcuna intenzione di uscire dalla pandemia e gatta ci cova anche sul prolungamento dello stato di emergenza.

