Lo voterei tutta la vita, Toti trascina Berlusconi al Quirinale

"Berlusconi? Lo voterei tutta la vita". Giovanni Toti non ha dubbi e tira la volata all'ascesa del Cavaliere al Quirinale. "Bisogna vedere se ci sono le condizioni politiche e personali - ha detto Toti sulla corsa al Quirinale - ma certamente è un nome che sta di diritto nella short list". Quanto a Draghi "è come il basilico ma deve finire il suo compito a Palazzo Chigi - prosegue Toti - Sarebbe uno straordinario presidente della Repubblica ma lascerebbe un problema enorme tra Palazzo Chigi e Quirinale".

SuperMario o il Cavaliere? Parte la gara per il Quirinale

Il governatore della Liguria continua anche sulla strada della richiesta di norme e misure differenziate tra vaccinati e non. Ospite di "Coffee Break“, il governatore della Liguria sottolinea che è fondamentale "distinguere tra vaccinati e non vaccinati - ha detto Toti - I vaccinati, infatti, hanno meno rischio di infettare. Per questo se dovessero scattare le zone di contenimento bisognerebbe agire su chi non ha il vaccino. E' necessario pensare a un green pass da vaccino e un green pass da tampone. Se i contagi saliranno, per andare a teatro e cinema ci vorranno regole più severe. Non drammatizziamo ma guardiamo lunghi". E poi torna a parlare delle imminenti feste di Natale e fine anno. "I numeri non sono drammatici ma dobbiamo dare certezze agli italiani - prosegue Toti -

