Il nuovo patto del Nazareno tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi: pronto l'appoggio per la corsa al Quirinale

Non solo la Sicilia nel menù del patto tra Forza Italia e Italia Viva. A svelare i clamorosi piani di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi è Gianfranco Micciché, presidente dell'Assemblea regionale siciliana: “Matteo Renzi mi ha detto che se a Berlusconi dovessero mancare solo quelli per l’elezione a presidente della Repubblica, i voti di Italia Viva sarebbero garantiti”. Micciché ha poi confermato il faccia a faccia, con vista sul Quirinale, tra Marcello Dell’Utri e Renzi, che si sono visti prima del vertice andato in scena ad Arcore: “Sì, Marcello mi ha raccontato di avere incontrato Renzi. Gli ha detto che voterà Berlusconi. Non so se sia stato un incontro casuale, ma c’è stato”. Il primo obiettivo per la successione di Sergio Mattarella al Colle è un altro, ma Renzi, se non dovesse riuscire a riunire un polo di Centro, dalla quarta votazione in poi è pronto a garantire il suo appoggio al Cavaliere.

