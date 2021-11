La telefonata di Casalino per metterlo in riga, Spadafora svergogna Conte: ora basta. "Irritato" per il coming-out

15 novembre 2021 a

Non si deve muovere foglia nel Movimento 5 Stelle che Rocco Casalino non voglia. Il portavoce di Giuseppe Conte stavolta ha messo nel mirino Vincenzo Spadafora, l'ex ministro grillino che negli studi della trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa, ha fatto coming-out in diretta.

Una mossa non "condivisa" con Casalino, e ci mancherebbe pure, e che ha provocato la reazione dell'ex Grande fratello, poi guru della comunicazione M5s.

Ebbene, cosa ha fatto Rocco? Ha preso il telefono e chiamato Spadafora. Una “telefonata irritata”, scrive il sito del Giornale che fornisce i dettagli della conversazione. La chiamata è partita dal numero del superconsulente di comunicazione di Conte dopo l’intervista da Fazio e nel corso dell’assemblea con i gruppi parlamentari, lo stesso Spadafora ha rivelato di aver dovuto rispondere a una chiamata "infastidita" di Casalino".

“Non posso ricevere chiamate del genere. Avevo un ruolo e una reputazione prima della mia esperienza politica, e ho la libertà di andare in televisione a presentare un mio libro in uscita”, ha detto l'ex ministro - che è stato anche (Spadafora è stato presidente di Unicef Italia - proprio di fronte a Conte e alla platea grillina.

