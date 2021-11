Casalino ha un nuovo lavoro. E scattano le invidie tra i grillini

08 novembre 2021 a

Rocco Casalino starebbe lavorando da portavoce di Michele Gubitosa, uno dei 5 esponenti del Movimento 5 stelle scelti da Giuseppe Conte per ricoprire il ruolo di suoi vicepresidenti.

L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia e si sposerebbe perfettamente con la dinamica delle ultime settimane, che hanno visto l'irpino Gubitosa sempre più presente in televisione. Al punto che, riferisce il sito di gossip, tra gli altri 4 vicepresidenti sarebbero nate le prime gelosie. Gubitosa, infatti, avrebbe troppa visibilità rispetto agli altri. E questa sarebbe "colpa" di Casalino, l'ex portavoce di Giuseppe Conte rimasto in questi mesi in panchina ma pronto a riaffilare le sue espertissime armi di comunicazione.

