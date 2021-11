Marta Cartabia debutta sul podcast

Gianfranco Ferroni 13 novembre 2021 a

Metti il ministro della Giustizia Marta Cartabia sul podcast. Inizia proprio con il suo profilo, quello dell’ex presidente della Corte Costituzionale, la serie di nove podcast per "Skill on air", canale podcasting di The Skill Group, curati e narrati da Mario Nanni, con il titolo "All’ascolto della Repubblica delle donne".

Nove ritratti di personaggi femminili che hanno dato, dalla seconda metà del Novecento in poi, in vari campi, dalle istituzioni alla cultura, dalla ricerca scientifica al mondo dell’impresa, senza dimenticare il giornalismo, un contributo da protagoniste del progresso sociale e civile. Dopo Cartabia sarà la volta di Emma Bonino, Elvira Sellerio, Marisa Bellisario, Maria Chiara Carrozza, Oriana Fallaci, Tina Anselmi, Nilde Iotti e Lina Merlin. I podcast potranno essere ascoltati settimanalmente sulle principali piattaforme di streaming.



