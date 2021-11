Quirinale, Mattarella manda in tilt i tifosi del bis. Il messaggio ai partiti nel discorso su Leone

11 novembre 2021 a

Le grandi manovre per l'elezione del presidente della Repubblica continuano nei palazzi della politica, anche se sullo sfondo resta un'incognita di fondo: Sergio Mattarella cambierà idea e sarà disponibile per un mandato bis "a tempo"? Finora il capo dello Stato non ha dato segnali in tal senso, tutt'altro, e in occasione di una giornata di studi dedicata al suo predecessore Giovanni Leone un altro "messaggio" ha fatto drizzare le antenne agli osservatori delle vicende del Quirinale.

Infatti in un passaggio del suo discorso Mattarella non ha mancato di sottolineare come Leone, in continuità con Antonio Segni, chiese "la non rieleggibilità del presidente della Repubblica con l'eliminazione del semestre bianco".

Mattarella ripercorre i temi più cari al pensiero e all'azione di Leone. "La questione della saldatura tra coscienza sociale e istituzioni animò il messaggio che rivolse al Parlamento il 15 ottobre 1975, con quello che venne ritenuto da giuristi autorevoli studiosi di grande livello uno dei massimi documenti sulla questione delle riforme istituzionali. Tra gli altri temi trattati (bicameralismo, Cnel, pubblica amministrazione, Mezzogiorno, lo sciopero nei pubblici servizi), Leone ripropose la sollecitazione (già sottolineata dal Presidente Segni), di introdurre la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, con la conseguente eliminazione del semestre bianco'. ’La presidenza Leone si caratterizzò per un forte richiamo ai valori dell’antifascismo e per la fedeltà ai valori della Resistenza, in particolare in difesa delle istituzioni repubblicane di fronte ai tentativi eversivi", le parole di Mattarella.

Ma allora ha deciso? Si apre la strada all'elezione di Mario Draghi? O si apre la partita per portare Silvio Berlusconi al Colle (dato dagli sondaggi come secondo favorito dagli italiani proprio dopo SuperMario? Mentre infuoca il toto-Quirinale (tra i papabili Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato, Marta Cartabia, Rosy Bindi e via elencando) Dagospia sostiene che Mattarella scioglierà le riserve sul bis con ogni probabilità nel tradizionale discorso dell'ultimo dell'anno a reti unificate.

