Mario Draghi rivela i fichi secchi di Ugo La Malfa

"Ricordiamo Ugo La Malfa come grande statista e appassionato riformatore. Uno degli artefici del boom economico, sempre attento a bilanciare crescita e uguaglianza", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella e ai presidenti del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera dei Deputati Roberto Fico alla presentazione del portale dedicato al politico repubblicano, nell’aula dei gruppi parlamentari.

Un uomo «onesto e rigoroso, che non dimenticava quando, da giovane studente alla Ca’ Foscari, per risparmiare si nutriva di fichi secchi. Un protagonista della vita civile dell’Italia, che non ha mai perso di vista i valori morali dell’attività clandestina e della Resistenza, e l’importanza di trasmetterne la memoria», ha sottolineato il premier. Un parterre dove spiccavano le presenze di Mario Monti e Giuseppe De Rita, tra gli altri, e le assenze di Gianni Letta e Romano Prodi.



