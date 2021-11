Anche Draghi non ne può più dei migranti dalla Libia: "Situazione insostenibile"

12 novembre 2021 a

Anche Mario Draghi non ne può più dell'emergenza migranti libici in Italia. «Questi sbarchi continui nel nostro Paese rendono la situazione insostenibile, l’Ue deve trovare accordo. Noi dobbiamo investire di più per aiutare libici a creare delle condizioni umani». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa al termine della Conferenza di Parigi sulla Libia.

«Anche noi dobbiamo investire di più per aiutare i libici a creare delle condizioni umane migliori - ha aggiunto - occorre intervenire per affrontare questa situazione. È certo però che questi sbarchi continui sull’Italia rendono la situazione insostenibile. Quindi l’Unione europea deve trovare un accordo su questo fronte», ha affermato Draghi.

«E noi stessi dobbiamo riuscire a investire di più in Libia, a spendere più denaro in Libia, per aiutare i libici a creare delle condizioni più umane per queste migrazioni che molto spesso non originano in Libia ma vengono da Paesi vicini, limitrofi», ha aggiunto. «In questo senso il primo ministro Dbeibah, con cui ho discusso queste cose più volte, ha ragione: la Libia è anche un Paese di passaggio», ha evidenziato il presidente del Consiglio.

