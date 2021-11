Carcere per chi istiga all'autolesionismo, Salvini esulta per la legge sui social

11 novembre 2021 a

«Chi istiga sui social all’autolesionismo commette un reato e va punito: vittoria della Lega e del centrodestra in commissione Giustizia del Senato, dove è stata approvata all’unanimità una proposta di legge ad hoc. Gli ideatori di folli sfide sui social come Blue Whale, Hanging challenge o Spacca cranio rischieranno fino a 12 anni. Pugno duro anche per i gestori delle piattaforme. Ora faremo di tutto per far confermare questa legge anche alla Camera. Dalle parole ai fatti». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

