TikTok, l'ultima video follia dei ragazzini: lanciarsi sui parabrezza delle auto in corsa

E’ arrivata su Tik Tok una nuova pericolosissima challenge: lanciarsi sui parabrezza delle auto in corsa. Sul social è comparso un video in cui una banda di ragazzini napoletani aspetta il passaggio delle macchine per lanciarsi di scatto su quella che procede più lentamente spaventando il guidatore che in genere inchioda pochi metri dopo. La scena viene ripresa dai cellulari degli amici che ridono a crepapelle e iniziano a scappare prima di pubblicare le prodezze su TikTok.

Ad accorgersi dell’ennesima folle sfida è stato il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. L’esponente di Europa Verde ha raccontato a La Stampa: “Questo video è una follia. Siamo in una zona vicino al porto (via Reggia di Portici, nda) e si vede chiaramente cosa stanno facendo questi ragazzi. Così si muore. Il video mi è stato girato da alcune persone che vogliono restare anonime. Il video era stato pubblicato su Tik Tok, un social che dovrebbe chiudere immediatamente. Ho segnalato la cosa alla Polizia Postale, spero intervenga”.

