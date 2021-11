Salvini smaschera il flop della Lamorgese: stretta sui cortei? La dia agli sbarchi

10 novembre 2021 a

Stretta in arrivo per cortei e manifestazioni. Dopo il disastro nella gestione delle proteste no green pass a Roma e la repressione, criticata da più parti, di quelle di Trieste, il governo è pronto a varare un giro di vite sul dissenso e, immancabilmente, sul banco degli imputati finisce la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Matteo Salvini ha gioco facile nell'attaccare il capo del Viminale: "Se vietiamo le manifestazioni perché non siamo in grado di fare rispettare le regole, allora il ministro dell’Interno non è in grado di fare il suo lavoro". Poi, c'è la questione delle priorità. "Mi piacerebbe che il Viminale desse una stretta agli sbarchi. Poi i cortei seguano le indicazioni, ma bisogna garantire il diritto a manifestare a tutti nel rispetto delle norme e delle forze dell’ordine" ha detto il leader del Carroccio in conferenza stampa a Montecitorio.

"Oggi stesso emanerò una direttiva che, riconoscendo ovviamente il diritto di manifestare, detterà precise regole" ha annunciato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento all’Assemblea nazionale dell’Anci, specificando che "il diritto a manifestare va garantito ma va anche bilanciato con regole che proteggano anche altri diritti come quelli al lavoro, allo studio e alla salute che sono altrettanto fondamentali". La titolare del Viminale cita esplicitamente le manifestazioni contro i vaccini e quelle contro il green pass, osservando che "siamo in un periodo di pandemia, rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e allora dobbiamo stare attenti a queste manifestazioni No Vax e No Pass, in difesa di tanti cittadini che si sono vaccinati e che osservano le regole: hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri".

La Lamorgese rileva che "anche i sindaci sono dalla nostra parte, in difesa della sicurezza e della salute dei cittadini e anche degli operatori commerciali, messi a dura prova per tanti sabati consecutivi di manifestazioni. A fronte di una economia finalmente in rialzo, non si può penalizzarla con tutte queste manifestazioni: il diritto a manifestare va bilanciato con tutti gli altri diritti" afferma. Insomma, vietato dissentire col governo.

