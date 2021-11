Fanno aumentare i contagi, Mattarella se la prende coi no pass

09 novembre 2021 a

«In queste settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno cercato di fare passare per libera espressione l’interruzione di alcune attività, e provocato un pericoloso aumento dei contagi. I sindaci si sono trovati nuovamente in prima linea e hanno saputo schierarsi di nuovo dalla parte dei cittadini e dei più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano». Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata inaugurale dell’Assemblea nazionale dell’Anci. «Atti di vandalismo sono in ogni caso gravi e inammissibili, soprattutto se sono tasselli più o meno consapevoli di una messa in discussione dell’intero sistema».

Poi il Capo dello Stato ha fatto un riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è occasione significativa per riprogettare il Paese, per il cambiamento, per ridurre ed eliminare i divari tra realtà urbane e zone rurali, per mettere in valore risorse come quelle montane, da tempo esposte al declino. È una sfida difficile che ci costringe a ripensare modelli di vita, distribuzione e accesso ai servizi, dopo decenni in cui la spinta al risparmio di risorse pubbliche, ha inciso profondamente e non sempre raggiungendo gli obiettivi». Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione dell’Assemblea Anci 2021, a Parma, dal titolo «Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione».

