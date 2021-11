Italia approdo di ogni disperazione, basta sbarchi: Gasparri suona la sveglia a Mattarella e Lamorgese

07 novembre 2021 a

Maurizio Gasparri dice basta agli sbarchi di migranti sulle coste d’Italia. Il senatore e componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia alza la voce dopo che a Trapani è approdata la nave Sea Eye 4 che ospitava a bordo oltre 800 clandestini: “Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’interno Luciana Lamorgese nelle ultime ore hanno fatto capire che l'Italia non può essere l'approdo di ogni disperazione. Ed allora le istituzioni italiane unite reagiscano. Dobbiamo dire - prosegue Gasparri - basta a questi sbarchi continui di clandestini, basta alla prepotenza di sedicenti Ong che con la loro azione alimentano il traffico degli scafisti e creano danni all'Italia. Queste organizzazioni stanno aiutando, come nel passato, coloro che in cambio di soldi organizzano una tratta di persone”.

Il senatore azzurro è una furia e va avanti: “Se ha ragione Mattarella a dire che anche in Africa e altrove si devono assumere iniziative, se la Lamorgese ha detto che l’Europa non fa nulla, si riuniscano subito i partiti di maggioranza e i ministri interessati per lanciare un monito alle istituzioni europee. O si condivide l'azione di contrasto e di contenimento dell'emergenza immigrazione oppure l’Europa non può venirci a vessare per un tassista o per un bagnino. O europei sempre o europei mai. Noi vogliamo essere europei sempre, soprattutto quando c'è da tutelare la legalità in Italia. Basta sbarchi. Europa sveglia. Mattarella e Lamorgese - conclude la nota di Gasparri - passino dalle parole ai fatti”.

