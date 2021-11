Il ritorno di Roman Pastore con la critica a Carlo Calenda. La reazione è inaspettata

09 novembre 2021 a

Roman Pastore torna a far parlare di sé sui social network. Il giovane politico è stato al centro di un’aspra polemica per la sua candidatura in uno dei Municipi di Roma alle recenti elezioni: Pastore è stato criticato per il suo orologio e la sua voglia di apparire in stile influencer, con Carlo Calenda, leader di Azione, che aveva protetto il suo candidato municipale dai numerosi attacchi. Ma ora la love story tra i due è finita. A renderlo noto è lo stesso Pastore su Twitter, che pubblica un’immagine che mostra come Calenda, che non è riuscito ad essere eletto come sindaco della Capitale, lo abbia bloccato sul social network per una critica di troppo: “Ma come? Mi candido con te, mettendoci la faccia a soli 21 anni. Ricevendo insulti, minacce e cattiveria. Mi chiamano stampa e tv e per evitare strumentalizzazioni mi faccio giustamente da parte. Ora perché esprimo perplessità su certe tue dichiarazioni mi blocchi?”.

.@CarloCalenda ma come? Mi candido con te, mettendoci la faccia a soli 21 anni. Ricevendo insulti, minacce e cattiveria. Mi chiamano stampa e tv e per evitare strumentalizzazioni mi faccio giustamente da parte. Ora perché esprimo perplessità su certe tue dichiarazioni mi blocchi? pic.twitter.com/D9P4IH7CtH — Roman Pastore (@romanpastore00) November 9, 2021

