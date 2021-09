Carlo Calenda scarica Roman Pastore: "Basta con questo pataccone, pedala!"

10 settembre 2021 a

Anche Carlo Calenda si è rotto di Roman Pastore e del suo Rolex. O, per la precisione, del suo Audemars Piguet. Rispondendo a un tweet dell'anonimo Yoda (re di Twitter con 48mila follower), il candidato sindaco e leader di Azione, prende per la prima volta le distanze dal giovane candidato che corre sotto le insegne della sua lista per un posto in Municipio. "Io ho difeso Roman a spada tratta, però anche basta con sto' orrendo pataccone sempre in primo piano. Sei candidato al Municipio. Gambe in spalla e vai a prendere voti. Evita di far parlare solo di questo. E che palle!! Pedalare", twitta Calenda.

Si Yoda, se la sono cercata, e io ho difeso Roman a spada tratta, però anche basta con sto’ orrendo pataccone sempre in primo piano. Sei candidato al Municipio. Gambe in spalla e vai a prendere i voti. Evita di far parlare solo di questo. E che palle!! Pedalare https://t.co/DIEyjWWsfm — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 10, 2021

A far perdere la pazienza all'ex ministro è l'ultima foto pubblicata sui social da Pastore, in cui si vede il giovane candidato municipale mentre firma il referendum per l'eutanasia legale con la candidata del terzo Municipio Marta Marziali. Sarà un caso, ma in primo piano c'è sempre il costoso orologio. Quel "pataccone" che Calenda proprio non sopporta più.

