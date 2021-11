Un'ora di pioggia e Roma si allaga. Con Gualtieri non è cambiato nulla

08 novembre 2021 a

a

a

Cambia tutto per non cambiare nulla. E' bastata un'ora di pioggia intensa per mandare in tilt la città. Allagamenti, traffico in tilt e macchine rimaste intrappolate in pozzanghere alte mezzo metro. Non si vede per il momento nessun miglioramento nella vivibilità di Roma da quando si è insediato il neo sindaco Roberto Gualteri,

Non si può nemmeno entrare nel palazzo di giustizia di piazzale Clodio: all'ingresso di via Golametto (come si vede nelle foto) c'è un lago artificiale di acqua piovana che impedisce il passaggio dei pedoni. Le auto parcheggiate lì di fronte sono sommerse dall'acqua e inutilizzabili. I magistrati e gli avvocati devono fare lo slalom per poter accedere alle aule del Tribunale e alle stanze della Procura. Le linee dei taxi sono sempre occupate e c'è la gara a cercare un'auto bianca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.