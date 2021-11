Fratelli d'Italia, la Montaruli fa lezione sbagliata di patriottismo: Bud Spencer? Non è italiano

06 novembre 2021 a

Clamorosa gaffe di Augusta Montaruli durante la puntata del 5 novembre di Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai1 condotto da Serena Bortone. La deputata di Fratelli d'Italia è incappata nell'ostacolo Bud Spencer, nome d’arte di Carlo Pedersoli, tra i più noti attori del cinema italiano. “Giorgetti ha detto che Salvini deve decidere se essere più Meryl Streep o Bud Spencer. Non so Giorgia Meloni che ruolo si riserva” evidenzia la Bortone rivolgendosi all’onorevole di Fdi, che risponde in maniera secca: “Noi siamo italiani, quindi né uno né l’altro”. Subito lo studio va all’assalto della Montaruli, facendole notare la svista in coro: “Bud Spencer però è italiano”. Lei prova ad uscire dall’imbarazzo così: “Sì certo, però dico… In ogni caso non ci prestiamo a queste figure”.

