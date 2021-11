Altra invasione di clandestini in Sicilia, Matteo Salvini all'assalto: a Lamorgese e Di Maio va bene così?

07 novembre 2021 a

“Dopo tante difficili ore di attesa, finalmente abbiamo avuto buone notizie da Roma. Il Sea Eye 4 è autorizzato a recarsi a Trapani per portare in salvo le oltre 800 persone soccorse". Lo scrive su twitter la ong tedesca proprietaria della nave, che già aveva 400 migranti a bordo e la notte del 4 novembre scorso insieme alla nave Mission Lifeline aveva soccorso altre 400 persone in acque maltesi. "Gli Stati Ue devono avvertire con urgenza Malta che il centro di controllo dei soccorsi a La Valletta deve finalmente rispondere nuovamente alle chiamate di emergenza e coordinare le emergenze in mare, indipendentemente dal colore della pelle o dall'origine delle persone in difficoltà", scrive ancora l'ong su Twitter.

L’imminente sbarco di quasi un migliaio di clandestini ha fatto andare su tutte le furie Matteo Salvini, che è andato all’attacco di Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio sui social network: “Una nave tedesca sta per lasciare in Sicilia più di 800 clandestini. Domanda: i ministri dell’Interno e degli Esteri hanno chiesto a Berlino e Bruxelles di farsi carico di questi immigrati o per loro va bene così?”. Il leader della Lega continua a martellare sul tema migranti.

