Il post più inquietante di Di Battista senior, cosa si augura per il "dittatore" Draghi (e i "vermi" M5s...)

Vittorio Di Battista scatenato sui social contro il governo. Il papà dell'ex grillino Alessandro DI Battista, che in questi giorni sta presentando in giro per l'Italia la sua nuova proposta politica, nelle ultime ore sta sparando a raffica post al fulmicotone soprattutto nei confronti di un bersaglio specifico, il premier Mario Draghi.

Ma non mancano le bordate al Movimento 5 stelle che fa parte della maggioranza che sostiene il governo. "C'è voluta la maggioranza parlamentare dei 'grillini' per passare da un sistema democratico ad un regime dittatoriale. Vermi, siete solo vermi e con voi, sono vermi tutti quelli che non si smarcano. Tutti..." è il tremendo attacco su Facebook. Il post più inquietante è quello che passa in rassegna l'età di alcuni famosi leader politici. Hitler è caduto a 56 anni.

"Mussolini è caduto a 62 anni. Pol Pot è caduto a 73 anni. Stalin è caduto a 75 anni" scrive Dibba senior mettendo in fila dittatori del passato. "Qualcuno avverta San Giorgio di preparare quella lancia..." scrive poi, con riferimento abbastanza agghiacciante alla leggenda del santo che uccide il drago (e chi sarà mai il 'dittatore' che ricorda dei draghi, o Draghi?).

"Daje San Giorgio" scrive ancora Di Battista, padre di Alessandro e titolare di un’azienda. Il figlio in una intervista al Corriere della sera lo aveva definito il “fascista più liberale che conosca. Un fascista per le unioni civili”.

