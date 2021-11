Paragone si mette il bavaglio dalla Berlinguer

Giorgia Peretti 02 novembre 2021 a

a

a

Nervi tesi a “Cartabianca” tra Gianluigi Paragone e Bianca Berlinguer, martedì 2 novembre. Il leader di Italexit dopo aver difeso il diritto dei manifestanti anti Green Pass prende le difese di Sigfrido Ranucci e “Report” e la padrona di casa lo zittisce. Cala il gelo negli studi di Rai 3, quando Paragone pronuncia queste parole: “mettiamo un bel asterisco sulla Costituzione e la libertà di manifestare. Manifestiamo soltanto nei limiti in cui piace a voi. Il sindaco di Trieste dice che noi siamo dei disertori e dovremmo essere fucilati al muro… però prima fatemi fare almeno dire una parola di solidarietà alla redazione di Report che ha giornalisticamente fatto un'inchiesta e in questo paese, a quanto pare, fare le inchieste giornalistiche che scombinano la narrazione mainstream comporta la rabbia e il bavaglio da parte di chi non vuole che si faccia luce. Spero non ti dia fastidio, Bianca”.

Paragone grida al complotto: "Noi al 2,99%? Ci hanno fregato, chiediamo riconteggio"

La Berlinguer storce il naso e interrompe l’intervento del suo ospite: “Non mi da fastidio ma siccome Report sta dall’altra parte… se ne sta parlano dall’altra parte con il nostro concorrente. Il conduttore della trasmissione è addirittura dall’altra parte”. Intanto sulle reti di La 7, Sigfrido Ranucci interviene a “diMartedì” da Giovanni Floris per rispondere alle accuse di aver diffuso “tesi no-vax”. “Non possiamo esprimere solidarietà?”, chiede Paragone. “Puoi esprimere, però in questo momento…”, risponde la conduttrice. “Allora dimmi che cosa devo volete che dica”, ribatte il senatore. “Puoi dire quello che vuoi, sai benissimo che da me hai sempre detto quello che vuoi non fare la vittima adesso”, alza la voce Berlinguer. “Mi hai immediatamente tacitato, se così deve essere la trasmissione me ne vado subito”, minaccia l’ospite. La padrona di casa passa la parola agli altri ospiti ma nel mentre Paragone viene ripreso mentre si imbavaglia il volto con una sciarpa. “Paragone ora si è messo il bavaglio, senti se vuoi bene se devi stare così no. Francamente lo spettacolo lo vai a fare da un’altra parte se vuoi avere la parola te la do ma se devi stare così tutto il tempo no. Una sceneggiata ridicola”, conclude perentoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.