Un presidente agli ordini della Francia, Santanchè smaschera il progetto Pd

Giorgia Peretti 02 novembre 2021 a

La corsa al Quirinale continua a far discutere negli studi di “Stasera Italia”, martedì 2 novembre. Il talk show pre-serale condotto da Barbara Palombelli, su Rete4, apre il dibattito sul profilo migliore per la candidatura alla Presidenza della Repubblica. A suggerire l’identikit del sostituto di Sergio Mattarella è Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro la consueta pianificazione della partita svolta dal gruppo di Enrico Letta.

L’elezione diretta del Capo dello Stato sarebbe il primo passo per tagliare via i “giochi dei partiti”: “La destra è sempre stata per l'elezione diretta del Capo dello Stato che toglierebbe di mezzo "inciuci", e poi saremo certi che gli italiani sceglierebbero per il meglio. I grandi lettori invece non sempre scelgono per il meglio soprattutto per quanto riguarda il centrodestra, questa volta è diverso arriviamo a questo appuntamento in maniera diversa”. L’auspicio della Santanchè è chiaro: “Noi vorremmo avere un presidente che sia di tutti che sia sopra le parti, che sia un presidente non fazioso, poi vogliamo un presidente autorevole, che sia riconosciuto di chiara autorevolezza”. Un profilo in grado di influire anche in Europa “con il fatto che Angela Merkel si è congedata dalla vita politica, Emmanuel Macron, che sembrava la stella nascente e mi pare sia caduto, per l'Italia c'è veramente un grandissimo spazio. Perché finalmente la nostra nazione possa avere voce in capitolo in Europa e non prendere ordini dall’Eliseo”.

Infine conclude il suo intervento con la bordata al Pd: “In Italia ci possono essere delle personalità che vanno a pennello col profilo. Se poi ci confrontiamo col Pd, che ha un profilo del presidente della Repubblica opposto al nostro perché vuole un presidente della Repubblica fazioso e che magari prenda ordini dall’Eliseo. C'è una grande contrapposizione tra il nostro profilo e quello del partito democratico è evidente”.

