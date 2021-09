Quirinale, bomba di Daniela Santanchè sul bis di Mattarella: "Cosa accadrà se viene rieletto"

02 settembre 2021 a

a

a

Bis di Sergio Mattarella, l'ipotesi di Mario Draghi, l'ora di un presidente di centrodestra. Giovedì 2 settembre al centro della discussione ad Agorà Estate su Rai 3 c'è il risiko del Quirinale.

Salvini è incontenibile: bordate a Letta e Cirinnà, la missione contro il reddito di cittadinanza

Ad affondare il colpo sulla vulgata di questi mesi, ossia quella che vede l'attuale capo dello Stato che forse non potrà godersi il "meritato riposo" ma potrebbe essere "costretto" a un secondo mandato è Daniela Santanchè. "La verità è che Sergio Mattarella sarebbe strafelice di essere rieletto", attacca l'esponente di Fratelli d'Italia.

"Serve riposo assoluto". Berlusconi si ferma ancora

E se Mattarella sarà confermato presidente, si aprono due strade. "Se alle prossime elezioni vincerà il centrosinistra resterà al Quirinale solo due anni , se vince il centrodestra si piazzerebbe fino all'ultimo giorno del settennato. Questa è la mia personale valutazione...".

Ma allora il presidente non è imparziale, le viene contestato. "Non è voluto andare alle elezioni, forse si è avuto paura che vincesse quella che viene ritenuta la parte sbagliata. Ma è evidente che quando si è dimesso Conte avrebbe dovuto mandare gli italiani alle urne invece di fare l'ennesimo inciucio di palazzo", argomenta l'esponente FdI.

Il sondaggio che stronca Conte “cala la fiducia”. Ecco il clamoroso errore che commette

"Occhi che se va Mario Draghi al Colle è peggio per voi..." chiosa il giornalista Gaetano Mineo. A noi interessa avere un presidente della Repubblica al di sopra delle parti, un arbitro e non un giocatore in campo con una squadra".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.