Draghi al Quirinale? Non lo escludo. L'ultima profezia di Conte

31 ottobre 2021 a

a

a

«Draghi al Quirinale? Non possiamo escluderlo ma mi sembra sia ancora presto per trarre delle conclusioni, lavoreremo per trovare il candidato migliore e Draghi rientra in questa descrizione ma è chiaro che devono realizzarsi alcune condizioni, ora è prematuro parlarne». Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a Mezz’ora in più, ospite negli studi di Lucia Annunziata.

E se Draghi fosse davvero eletto al Colle? «Se si dovesse realizzare la prospettiva di Draghi al Quirinale e si dovessero verificare le condizioni per Draghi» eletto presidente della Repubblica, «non dobbiamo pensare che sia automatico che si vada a elezioni».

Enrico Zanetti a testa bassa: sulle villette un pasticcio, chi è il genio grillino che l'ha fatto?

Infine il riferimento al futuro del M5s. «Non ha senso fare come in passato con il M5s che si rinchiude in se stesso, fa un elenco di nomi e se li vota e pretenda che le altre forze» li appoggino. Non sarà quindi questo il metodo che il Movimento 5 stelle seguirà, garantisce Giuseppe Conte a Mezz’ora in più, «ma il confronto trasparente con le altre forze politiche».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.