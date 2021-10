Enrico Zanetti a testa bassa: sulle villette un pasticcio, chi è il genio grillino che l'ha fatto?

29 ottobre 2021 a

a

a

Enrico Zanetti contro il M5S. Il pretesto è la norma sul rinnovo del bonus 110 inserito nella legge di bilancio, che però consente di usufruire dell'agevolazione per le ville unifamiliari solo se non si possiede un reddito Isee superiore a 25mila euro. Una previsione che non piace all'ex parlamentare di Scelta Civica (di cui è stato anche segretario) ed ex viceministro dell'Economia e delle Finanze del governo Renzi. L'ex montiano, poi passato in Noi con l'Italia, attacca il governo prendendosela con i grillini, rei evidentemente non solo di aver introdotto il reddito di cittadinanza, ma anche di aver inserito un'altra norma molto discutibile. "Comunque darei qualsiasi cosa per conoscere il grillino (perché è stato certamente un adepto del reddito di cittadinanza) che ha messo il limite Isee 25.000 euro per continuare ad avere ul superbonus sugli interventi che riguardano le singole abitazioni", scrive Zanetti sui social network. "Se stai in un condominio ai Parioli, va tutto bene, se hai una villetta in periferia no. Ovviamente l'obiettivo - replicherà il nostro - non sono le villette in periferia, ma le villone dei ricconi. Bravio genio: e tu metti un limite Isee per escludere quelli che stanno nelle villone dichiarando redditi più che congrui a quel tenore di vita e premi quelli che stanno nel villone dichiarando redditi bassi? Un nome, non chiedo altro, solo per stringergli la mano", conclude Zanetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.