Dopo le elezioni del Quirinale ci sarà la spaccatura tra Forza Italia e Lega-Fratelli d'Italia

Come verrà presa la notizia dalle sempre turbolenti correnti forziste, lo si può solo immaginare. Possono agitarsi quanto vogliono ma le decisioni importanti, si prendono solo in forma molto ristretta. Il più Fedele consigliere di Silvio Berlusconi, pare stia operando in gran segreto per dare all’amico, una nuova vita politica. Preso atto che le possibilità che Berlusconi possa salire al Quirinale sono pressoché nulle, Confalonieri sta incontrando, da un paio di settimane, nei suoi uffici di piazzale Cadorna a Milano, una serie di esponenti politici. E sono molti. Il mantra del «centrodestra compatto» durerà probabilmente, per i prossimi sei mesi, fino alle elezioni del Capo dello Stato, dopodiché via libera alle danze.

Forza Italia voterà per il proporzionale e si smarcherà definitivamente da Lega e Fratelli d'Italia. L’idea è quella già ventilata di riunire i Renzi, Calenda, Toti, sotto l’egida tutta di Silvio. Quel mondo centrista-liberale e riformista prenderebbe così una fisionomia concreta. «Così farai ancora tu il capo di una coalizione, che risulterà essere ancora determinante» gli avrebbe suggerito Fidel. Non saranno forse dovute al caso dunque le dichiarazioni di Matteo Renzi: Mi fido molto di più di un governo guidato da Berlusconi piuttosto che dalla Meloni». Solo piccoli segnali di un amore che sta sbocciando, il tutto in gran segreto, in quegli uffici di Cadorna.

