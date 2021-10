Sondaggio Mentana, c'è il "sorpassino". Bufera centrodestra dopo le amministrative: Lega, FdI, Pd: cosa succede

25 ottobre 2021 a

Un "sorpassino" lo ha definito Enrico Mentana nel corso del Tg La7 di lunedì 25 ottobre ma è destinato a sollevare grosse polemiche. Dopo le elezioni amministrative che hanno segnato una brutta battuta d'arresto per il centrodestra il consueto sondaggio settimanale di Swg per il telegiornale di La7 fotografa le intenzioni di voto ai partiti.

La novità non riguarda la prima forza politica per consenso, anche se i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni fanno registrare un trend negativo negli ultimi sette giorni. Fdi ha perso lo 0,4 per cento per attestarsi al 20,7 per cento.

La novità riguarda la seconda piazza della classifica di Swg. La Lega di Matteo Salvini è in calo dello 0,2 per cento e scende al 19, 2. Nel contempo arriva il sorpasso del Pd di Enrico Letta. Il Partito democratico infatti guadagna mezzo punto e sale alla seconda posizione con il 19,7 per cento.

Uno scostamento che potrebbe rappresentare una scia del voto amministrativo con i candidati dem che hanno conquistato la carica di sindaco a Roma e Torino. Ma la classifica è fitta, anche perché il Movimento 5 Stelle guadagna due decimali e sale al 16,6 per cento, nonostante le beghe interne e la pessima figura nel voto nelle città.

Scivola al 6,8 per cento Forza Italia che sette giorni fa, secondo il sondaggio Swg, era al 7. Continua a guadagnare Azione di Carlo Calenda sulla scia del buon risultato del suo leader alle elezioni di Roma, cresce dello 0,2 per cento e va al 4,1.

Bel tonfo invece quello fatto registrare da Mdp - Articolo 1: perde quattro decimali e finisce al 2,5 per cento. Nelle retrovie ecco Sinistra Italiana (2,4 per cento), Italia viva di Matteo Renzi (2), +Europa e Verdi (1,9).

