La grande alleanza tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi alle elezioni del 2023. Il regista? Marcello Dell'Utri

Sta per scoppiare l’amore tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi? Ad esserne convinto è Il Fatto Quotidiano, che svela quello che è più di un semplice flirt tra il leader di Forza Italia e quello di Italia Viva. Il primo passo del patto tra i due ex presidenti del Consiglio è l’alleanza per le elezioni regionali in Sicilia, un test che sarà poi seguito da quello alle elezioni amministrative che si terranno nel 2022. L’obiettivo finale? Arrivare a braccetto alla tornata elettorale delle politiche del 2023.

L’idea è quella di creare un “grande centro”, con Marcello Dell’Utri a fungere da regista dell’operazione. L’ex senatore azzurro avrebbe favorito la cena di metà ottobre a Firenze tra Renzi e Gianfranco Miccichè, che insieme a Dell’Utri stesso vorrebbe creare un “laboratorio Sicilia”. "Un patto con Renzi, siglato nella stellata Enoteca Pinchiorri di Firenze, per far confluire sull’isola Italia Viva e Forza Italia e costruire un grande centro moderato da sperimentare prima in Sicilia e poi alle elezioni politiche del 2023. L’alleanza inizierà con una collaborazione dei gruppi all’Ars, si chiamerà Italia Viva-Futura Sicilia azzurra, e poi diventerà stabile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Prima le Comunali di Palermo in primavera e poi le Regionali in autunno” lo scenario tracciato dal Fatto. Se son rose fioriranno.

