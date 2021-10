Ecco come toglieremo il green pass, la profezia di Sileri sul Covid

Giorgia Peretti 26 ottobre 2021 a

Mascherina sì o mascherina no? Pierpaolo Sileri risponde alle domande sulle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Il sottosegretario alla Salute è ospite nel talk show di La 7, “diMartedì”, nella puntata del 26 ottobre dove individua le linee guida per l’abbandono definitivo delle restrizioni e difende il lavoro del governo di Mario Draghi sul tema del green pass. I dati dei contagi in Europa sembrano salire sensibilmente e l’ipotesi di poter abbandonare l’uso della mascherina sembra essere ancora lontana. “Se bisogna tenerla? Al momento direi di sì. – esordisce Sileri- Perché abbiamo una recrudescenza dei casi nel nord Europa e quindi osserviamo ciò che accade. Credo che prima o poi toglieremo la mascherina, anche se prima toglieremo la distanza, poi la mascherina e infine il green pass. Io credo che per qualche settimana si debba ancora tendere la mascherina”.

Se una parte del paese, quasi l’82% degli italiani, pare aver accettato di buon grado il vaccino e il green pass, ce ne sono altri che rifiutano il siero e si oppongono alla certificazione verde. Per il sottosegretario alla Salute, questo sarebbe il frutto di un “analfabetismo sanitario”: È sicuramente irrazionale non vaccinarsi ma dobbiamo fare i conti con chi non vuole farlo. C’è un certo analfabetismo sanitario e non si può colmarlo in sei mesi e nemmeno in un anno. Il green pass consente di proteggere le persone, da una parte chi vuole vaccinarsi si vaccina, dall’altra parte chi non vuole vaccinarsi fa il tampone e trovi un sommerso di positivi che altrimenti non troveresti”. Questo, fa sapere Sileri, è il motivo per il quale ad oggi in Italia i contagi i dati della pandemia sono sotto controllo rispetto a quelli degli altri paesi: “l’Italia andrà meglio degli altri paesi, i casi saliranno anche da noi ma saliranno probabilmente molto meno rispetto al nord Europa. Proprio grazie alla duplice veste del green pass: vaccino da una parte e tampone dall’altra”.

