Sondaggio Pagnoncelli, con più astenuti e indecisi Letta supera la Lega. Ma gli italiani rimpiangono Conte

23 ottobre 2021 a

a

a

Trascorsa la tornata delle elezioni amministrative, un sondaggio realizzato tra il 19 e il 21 ottobre da Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera segna l’effetto dell’esito sul consenso dei partiti. A beneficiarne è il Pd, che si piazza al primo posto con il 20,7% delle preferenze. Al secondo posto si piazza la Lega con il 20, in calo dello 0,5%. Fratelli d’Italia risulta stabile al 18,8, mentre un leggero calo lo registra Forza Italia, dello 0,2.

Discesa, leggera, anche per il Movimento 5 Stelle, di mezzo punto, attestato sul 16,5%. Secondo la rilevazione, il centrodestra sarebbe sempre avanti, al 46,8% (per quanto in calo dello 0,7%), mentre lo schema di “campo largo” del centrosinistra, con tutti dentro, arriverebbe al 44,4%, con un +1%.

Per quanto riguarda la fiducia dei leader, al primo posto si piazzerebbe Giuseppe Conte con un gradimento del 43%, seguito da Giorgia Meloni al 37%. A seguire Roberto Speranza del 34%. Significativo, però, è il dato di indecisi ed astensionisti, che si piazza al 40,9%, segno di un disamoramento assai diffuso anche a livello nazionale, che tuttavia non raggiunge le punte viste in occasione delle elezioni amministrative.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.