Roberto Gualtieri e le prove di regime dittatoriale a Roma: Simona Baldassarre annienta il Pd

24 ottobre 2021 a

a

a

L’esclusione di Nicola Franco, neo-presidente del VI Municipio di Roma, dal vertice organizzato dal nuovo sindaco Roberto Gualtieri con tutti gli altri mini-sindaci ha lasciato attoniti all’interno della coalizione di centrodestra. Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia, ha attaccato l’esponente del Partito Democratico con una nota, riprendendo l’articolo della prima pagina del 24 ottobre de Il Tempo: “Il peggio della settimana? Gualtieri e le prove di regime Pd. Cominciamo bene, o male, malissimo, come titola oggi il quotidiano Il Tempo. Il neo Sindaco, escludendo Nicola Franco, l’unico presidente di Municipio di centro destra (Roma 6) dal vertice sui rifiuti, ha offeso non un partito o colore politico ma una intera comunità penalizzata solo perché non lo ha votato. Uno scivolone? O - la dura accusa della leghista - una strategia ben precisa da regime dittatoriale per escludere l’unica voce fuori dal coro? Ce lo spieghi lei sindaco”.

Gualtieri comincia male. Esclude l'unico presidente di centrodestra dal vertice sui rifiuti

Anche Antonio Rinaldi, altro europarlamentare della Lega, ha ripreso la notizia e ha commentato: "E meno male che sono i democratici! Roma, Roberto Gualtieri comincia male. Esclude l'unico presidente di Municipio di centrodestra dal vertice sui rifiuti".

L'eterno immondezzaio di Roma. Le strade sono una discarica dall'Eur ai Parioli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.