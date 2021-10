Emergenza immondizia dall'Eur ai Parioli. Le strade di Roma sono discariche per i rifiuti

Francesca Mariani 24 ottobre 2021 a

Non poteva che iniziare dal territorio del VI Municipio questa nostra nuova cavalcata per le vie della Capitale tra i secchioni strabordandi di immondizia. La foto grande a destra immortala la situazione nel quartiere Torre Angela. E a Tor Bella Monaca, lì vicino, non va certo meglio. Siamo proprio nel VI, il municipio guidato da Nicola Franco, l’unico minisindaco che l’altro ieri sera non era in Campidoglio a colloquio con il neo sindaco Roberto Gualtieri perché «non invitato» alla tavola rotonda «improvvisata» dal sindaco proprio sul tema del decoro urbano. Il nodo dei rifiuti è il primo e più importante problema che la Capitale chiede di sciogliere al nuovo primo cittadino, dal momento che l’assurda e stupida guerra che si sono fatti Regione e Comune fino ad ora e prima ancora di adesso non ha risolto l’emergenza. Anzi, in verità andiamo avanti da più di 10 anni, quando la chiusura della discarica di Malagrotta era ancora un incubo.

Zingaretti e Raggi sul tema se le sono suonate senza esclusione di colpi lasciando di fatto, e queste foto lo dimostrano, l’immondizia per terra. Ma ora che il Partito democcratico governa qua, in Campidoglio, e governa là, in Regione, e visto che tra Zingaretti e Gualtieri è stato già siglato un patto, seppur a parole, per una leale e costruttiva collaborazione, vogliamo sperare, per il bene della città che Roma possa nel più breve tempo possibile, contare su impianti di nuova generazione per il trattamento delle 4 mila tonnellate che produce ogni giorno, della tanto agognata discarica di servizio dove conferire gli scarti delle lavorazioni, di un’impennata della quota di differenziata (che in era Raggi è rimasta al palo) e magari in una diminuzione della tariffa dei rifiuti, visto che è la più alta d’Italia. Già togliere i rifiuti dalle strade sarebbe comunque un buon risultato da ottenere a breve termine.

Perché non è solo il VI, unico Municipio a guida di centrodestra, ad essere sommerso da rifiuti, incuria e degrado. Le foto che pubblichiamo sono state scattate su tutto il territorio comunale e non si salva nessun quartiere: da San Giovanni a Trieste, dall’Esquilino a Piramide, da Conca D’Oro a Casalbertone, da via Nomentana a circonvallazione Appia. L’immondizia non raccolta è ovunque. La città merita di più. Ogni strada, ogni quartiere, anche il più lontano dal centro, non può essere più abbandonato a se stesso.

