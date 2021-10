Conflitto di cittadinanza. Lega e M5S litigano e gode solo Mario Draghi

Antonio Siberia 17 ottobre 2021 a

a

a

Tensione tra Lega e 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, mentre Mario Draghi regna sovrano sul governo. Il ministro per lo Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha spiegato che alla Lega sembra “inaccettabile” prendere le risorse per gli ultimi tre mesi del reddito di cittadinanza “dai 40 milioni di euro inutilizzati per i pensionamenti dei lavoratori precoci e cioè le persone che hanno iniziato a lavorare a 15 anni”. Gli ha replicato la viceministro grillina Todde dicendo che lui è in vacanza a Varese, in campagna elettorale, che tornasse a Roma a lavorare. Più che di reddito di cittadinanza è il caso di parlare di conflitto di alleanza con spettatore. Loro - Lega e 5S - litigano. E il terzo, Mario Draghi, governa (e gode).

Governo spaccato sul Reddito di cittadinanza: la misura simbolo dei grillini rischia di saltare?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.