Decreto fiscale, più tempo per le cartelle fiscali e indennità per chi è in quarantena

Più tempo per le cartelle fiscali, il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto non inquinanti, Cassa Covid fino a fine dell'anno, un fondo con le risorse per pagare l'indennità ai lavoratori in quarantena e il pacchetto di misure per la sicurezza sul lavoro. Con il via libera dal Cdm, si allarga il provvedimento che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per le esigenze indifferibili. Nel dl Fiscale, che accompagnerà come di consueto la legge di bilancio, entra infatti un corposo pacchetto di norme sul lavoro a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

REDDITO DI CITTADINANZA

Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza con ulteriori 200 milioni per il 2021 nonostante il braccio di ferro che si è consumato in Cdm. Il fronte che punta a cambiare il Reddito di cittadinanza accusa che per il rifinanziamento per il 2021 siano state tolte risorse al Reddito di emergenza (90m1n), all'accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 mln), all'accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 mln) e ai congedi parentali (30 mln).

SICUREZZA SUL LAVORO

Cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale «in nero» presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna «recidiva» ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista come detto - la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

ECOBONUS, ALITALIA E QUARANTENA

Previsto anche il rifinanziamento dell'ecobonus per le auto non inquinanti. La dotazione del fondo automotive è incrementata di 100 milioni di euro per il 2021, nella bozza circolata nei giorni scorsi l'incremento era pari a 300 milioni. Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Presente anche l'attesa norma per equiparare di nuovo la quarantena alla malattia. Un fondo di 800 milioni garantirà di coprire fino al 31 dicembre l'indennità per i lavoratori in quarantena Covid. Rinnovato il congedo al 50% per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in Dad.

