Schiaffo a Mattarella, gli organizzatori della marcia Perugia-Assisi eleggono già ora David Sassoli al Quirinale

Altro che pace, arriva lo schiaffo a Sergio Mattarella. Gli organizzatori della marcia Perugia/Assisi eleggono già ora David Sassoli suo successore al Quirinale. Gaffe o profezia, è presto per dirlo. Fatto sta che nei contenuti web utilizzati per diffondere le parole del presidente del Parlamento Europeo, intervenuto allo storico appuntamento umbro, si legge chiaramente "Messaggio del Presidente della Repubblica David Sassoli", con un bel carattere grassetto rosso.

"Questa grande manifestazione, giunta alla sua 60° edizione, rappresenta da sempre una straordinaria testimonianza di speranza e al tempo stesso un luogo di responsabilità collettiva. In questo momento storico, dopo mesi segnati da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è fondamentale riscoprire l’importanza delle relazioni umane, del confronto reciproco e della nostra interdipendenza" le parole di Sassoli, che non sapeva di fare il suo primo messaggio da capo dello Stato...

Il presidente attuale Sergio Mattarella, invece, ha detto che "la pace non soltanto è possibile, ma è un dovere per tutti. La si può costruire dal basso, nell’agire quotidiano, prendendosi cura di quanti si trovino in difficoltà". Con queste parole ha preso il via domenica 10 ottobre la Marcia della Pace e della Fraternità PerugiAssisi, storica manifestazione pacifista. Chi ci sarà al Quirinale per il prossimo messaggio di inaugurazione?



