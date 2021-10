Chi non si vaccina non deve fare il medico, Vescovi a valanga sui no-vax

Giada Oricchio 06 ottobre 2021 a

Sono 1.187 i medici e gli odontoiatri sospesi ai sensi del decreto legge 4 per non aver ancora fatto il vaccino anti-Covid. E’ Barbara Palombelli, conduttrice di “Stasera Italia” su Rete 4, mercoledì 6 ottobre, a leggere il dato ufficiale e chiedere un parere si suoi ospiti. La giornalista Maria Giovanna Maglie evidenzia mancanze e misteri sulla gestione della pandemia (ad esempio la non attivazione delle terapie domiciliari e l’uso di anticorpi monoclonali) e sottolinea: “Possibile che quei 1.187 medici siano ignoranti quanto noi cittadini o invece abbiano qualche ragione per non vaccinarsi?”.

Il professor Angelo Vescovi, biologo e farmacologo, direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza, replica secco: “Non ce l’hanno e basta! Non dovrebbero fare i medici. Sono ignoranti? Nel senso stretto del termine ignorano la biologia del problema. Non è sostenibile la loro posizione. Io sono una persona moderata ma su questa cosa mi devo schierare. Non credo sia proponibile che un medico dica che un vaccino non debba essere fatto, è una cosa che non ha senso”. Vescovi ha anche precisato che il vaccino non è sterilizzante ma abbassa drasticamente la riduzione del contagio, mentre sulle terapie ammette che all’inizio c’è stata una grossa confusione anche se invita a contestualizzare tutto al caos dei primi mesi di pandemia quando la Sars Cov2 prese tutti di sorpresa.

