“Niente incontro con il presidente”. Denuncia del consigliere no-vax: discriminazione del regime sanitario

Torna a far polemica sui social Davide Barillari, consigliere regionale nel Lazio eletto e poi uscito dal Movimento 5 Stelle. L’ex grillino è un noto esponente no-vax e già nelle scorse settimane aveva alzato la voce sui social per denunciare l’impossibilità di svolgere la propria attività politica vista l’imposizione del green pass per i lavori in aula. Ora Barillari si scaglia su Twitter contro Vincenzi, che elude la possibilità di un faccia a faccia: “Il Presidente del Consiglio Regionale, Marco Vincenzi, del Partito Democratico, non mi vuole incontrare perché non sono vaccinato. È iniziata la grave e pericolosa discriminazione anticostituzionale contro i rappresentanti istituzionali considerati non obbedienti al regime sanitario”.

