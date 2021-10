Lo stupore di Forza Italia e il freno a Giorgia Meloni: niente accordo su Mario Draghi al Quirinale

05 ottobre 2021 a

“Ho sentito i toni trionfalistici di Enrico Letta. Bene, ora lancio la sfida, Fratelli d’Italia è pronta a votare Mario Draghi al Quirinale purché si vada subito alle elezioni”. Ieri Giorgia Meloni ha risposto al segretario del Partito Democratico Enrico Letta in seguito ai risultati delle elezioni amministrative, sfidandolo a tornare alle urne in cambio dell’appoggio per il passaggio dell’attuale Premier da Palazzo Chigi al Quirinale. Ma tale presa di posizione non è stata gradita da Forza Italia e dal suo leader Silvio Berlusconi.

Fonti azzurre - riferisce lapresse - spiegano che non c'è nessun accordo nel centrodestra sull’ipotesi messa in campo dalla numero uno di Fratelli d’Italia. All’interno di Forza Italia non si nasconde lo stupore per le parole della Meloni, che ha espresso una posizione non concordata all’interno della coalizione. Lo stesso Berlusconi, che da molti viene accreditato come in movimento per cercare di arrivare alla poltrona del Colle, in un'intervista a Il Mattino ha spiegato che Draghi dovrebbe restare al Governo fino al termine della legislatura.

Infine, rimarcano le stesse fonti, "non è questo il momento di fare polemiche e sarebbe meglio non parlare di successori al Colle. In vista dei ballottaggi, invece, sarebbe il caso di concordare una linea linea comune".

