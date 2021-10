"Enrico Letta è un fesso". Bordate a L'Aria che Tira, poi l'improvviso cambio di discorso

04 ottobre 2021 a

Enrico Letta non attenderà l’esito del voto del collegio di Siena nella sede del Partito Democratico a Roma, bensì lo farà direttamente nella città toscana dove si tengono le elezioni suppletive. La curiosità per questa scelta è tanta e Myrta Merlino, conduttrice de L’Aria che Tira su La7, ne chiede conto a Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, nella puntata del 4 ottobre: “Mi ha colpito, è un fesso. Non l’ho capita questa mossa, anche perché avrà una doppia vittoria…”. Subito dalla regia interrompono la Meli e la Merlino, che con queste parole starebbero violando il silenzio elettorale: “Mi taccio”. E il discorso sul segretario nazionale del Pd cade nel dimenticatoio.

