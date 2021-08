Anche Enrico Letta si vergogna del Partito Democratico? A Siena corre senza simbolo

29 agosto 2021 a

a

a

Qualche tempo fa la candidatura nel collegio di Siena sembrava blindata per Enrico Letta, ma dopo il caos sulla banca Monte dei Paschi è iniziata a scricchiolare quel muro di certezze su una vittoria sicura. E ora c’è una nuova possibile grana per il segretario del Partito Democratico. Come riferito da Repubblica l’ex presidente del Consiglio correrà senza logo del Pd nelle elezioni suppletive nel collegio uninominale della Camera lasciato vuoto dall'ex ministro Pier Carlo Padoan - dimessosi per andare a fare il presidente di Unicredit - per il cui rinnovo si vota il 3 e 4 ottobre. Niente simboli "né quello del Pd di cui è leader né gli altri dell’alleanza che lo appoggerà, che va da Mdp-Articolo al Movimento 5 Stelle e Italia Viva", si legge sul quotidiano. Il segretario del Pd ha presentato in Corte d'Appello a Firenze i fogli e il simbolo per la candidatura e dallo staff spiegano i motivi della scelta: “Si tratta non di una scelta leaderistica ma dell’esigenza di rappresentare un mondo largo che si raduna intorno al nome del segretario Pd come collante”. Ma i fedelissimi di Matteo Renzi storcono la bocca per le proteste del passato sulla Leopolda.

Pericolosa deriva da fermare: Meloni affossa il negazionista delle foibe “così i talebani sono nati nelle università”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.