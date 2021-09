Il consigliere no-vax che sfida il green pass obbligatorio di Nicola Zingaretti

23 settembre 2021 a

a

a

L’anticasta non vuole avere gli stessi obblighi del cittadino comune. La pretesa è di Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio fuoriuscito dal Movimento Cinque stelle, che ieri si è presentato alla Pisana senza green pass. Eppure l’ufficio di presidenza del consiglio regionale aveva deliberato sull’obbligo per gli eletti. Quindi Barillari conosceva la nuova regola, ma pretendeva di violarla. Arrivato alla Pisana, gli hanno detto «si accomodi fuori» e lui si è arrabbiato comunicandolo, come al solito, via social. Lo stesso consigliere, due mesi fa criticava la campagna anti-Covid puntandosi una pistola giocattolo contro il braccio in un video in cui definiva il vaccino una «roulette russa». E ieri, dopo l’accesso negato alla Pisana, Barillari ha scritto un lungo post sui social contro chi, chiedendo il green pass, a suo modo di vedere impedirebbe la democrazia. Ma non spiega perché a lui debba essere consentito di violare una regola che i cittadini comuni – oltre che i suoi colleghi consiglieri – dovrebbe invece rispettare. Vuole quelle che valgono solo per lui per entrare a fare il loro lavoro.

"Il green pass come l'Olocausto". Il delirio della deputata no-vax, alla Camera scoppia il caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.