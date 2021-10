No vax tra le guardie svizzere del Papa: in tre lasciano il servizio

04 ottobre 2021 a

Avevano giurato di servire il Pontefice offrendogli anche la vita, se necessario. Ma questo non comprendeva vaccinarsi contro il coronavirus. Per questo tre Guardie Svizzere no vax hanno rinunciato al loro servizio in Vaticano. A dare la notizia è il giornale svizzero "Tribune de Geneve". Il portavoce delle Guardie svizzere, il tenente Urs Breitenmoser, ha confermato, spiegando che i tre alabardieri hanno lasciato il loro servizio «liberamente», mentre altri tre sono sospesi dalle loro funzioni fino a quando non avranno completato il ciclo vaccinale. Si tratta, ha aggiunto, di «un provvedimento in linea con quelli adottati da altri corpi d’armata nel mondo».

